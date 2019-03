Adoc Foggia: “Burocrazia domestica, per quanto tempo conservare i documenti”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Per ogni bolletta, ricevuta o quietanza c’è un tempo di conservazione minimo, entro il quale l’autorità di riferimento può richiederle al consumatore come giustificativo o possono essere usate dall’utente ai fini di contestare eventuali errori. La legge consente di conservare la documentazione anche tramite strumenti informatici: l’archiviazione delle bollette in cd e hard disk aiuterà a gestirle e a conservarle per anni senza il rischio di rovinarle o smarrirle”. A dichiararlo Adoc Foggia.

A seguire un schema riepilogativo

Tipo di documento tempo di conservazione

casa

bollette domestiche (acqua, gas, luce, telefono): 5 anni

luce con canone rai (ricevute di pagamento): 10 anni

affitti (ricevute): 5 anni

spese condominiali (ricevute): 5 anni

tributi

giustificativi delle spese da detrarre (parcelle mediche, ristrutturazioni della casa ecc.): 5 anni a partire dall’anno successivo alla dichiarazione di riferimento

quietanze dei pagamenti dei tributi (mod. F24, bollettini imu, ricevute tarsu/tares ecc.): 5 anni a partire dall’anno successivo alla dichiarazione di riferimento

tassa di circolazione (bollo auto): 3 anni (consigliabile 5 anni)

banca

estratti conto: 10 anni

mutui (quietanze delle rate): 10 anni

Cambiali: 3 anni dalla data di scadenza

titoli di stato: 5 anni dalla scadenza per richiedere capitale e interessi

altre spese

multe (ricevuta di pagamento): 5 anni

bollette del cellulare: 10 anni

assicurazioni (quietanze polizze): 1 anno dalla scadenza (salvo diversi tempi previsti dal contratto) / 5 anni se usate a fini fiscali (detraibili)

Scontrini d’acquisto: 2 anni (durata ufficiale della garanzia) salvo prolungamento specifico

Ricevute alberghi e pensioni: 6 mesi

Rette scolastiche e iscrizioni a corsi sportivi: 1 anno /5 anni se usate a fini fiscali (detraibili)

Parcelle di professionisti (avvocati, commercialisti ecc.) e artigiani (idraulici, elettricisti, ecc.): 3 anni

Ricevute di spedizionieri o trasportatori: 1 anno /18 mesi per trasporti fuori europa

Atti notarili (rogiti, atti di separazione ecc.): Per sempre

Per ulteriori info, orientamento e azioni di rivalsa: Adoc Foggia, via Fiume, 38-40/c (lunedì-venerdì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18).