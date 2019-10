Adoc Foggia, attivo il servizio per la predisposizione del piano del consumatore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Offrire un supporto concreto, entro i parametri definiti dalla Legge 3/2012, modificata dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, alle famiglie, ai cittadini e ai consumatori che si trovano colpite da un indebitamento eccessivo rispetto alle loro capacità patrimoniali o reddituali”. Così ADOC Foggia, presenta il nuovo servizio attivato: il piano del consumatore (l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio).

“Presso la nostra sede (ADOC Foggia, via Fiume 38c/40, Foggia, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13), è possibile ottenere ogni informazione utile e vagliare le migliori soluzioni possibili a vantaggio di tutti i cittadini/consumatori”, conclude ADOC Foggia. Per info, orientamento e azioni di rivalsa, ADOC Foggia (via Fiume 38c/40, Foggia), dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.