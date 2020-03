Contratti di locazione a canone concordato: c'è l'accordo tra associazioni di edilizia e degli inquilini

Con la sottoscrizione da parte delle Associazioni della Proprietà Edilizia e degli Inquilini è entrato in vigore il nuovo accordo territoriale per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato valido per la città di Foggia.

Tale accordo è stato depositato presso il Comune di Foggia in data 09.03.2020, superando così il precedente accordo risalente al 2005.

Sottoscritto da Franco Granata - presidente della CONFEDILIZIA, Dott. Michele Marangelli – presidente A.P.P.C, Avv. Saverio Catalano – presidente CONFAPPI e Avv. Dario Balsamo – presidente U.P.P.I. insieme a Michela De Palma – Segretaria Provinciale SUNIA, Leonardo Piacquaddio – Segretario Provinciale SICET, Pasqualino Festa – Segretario Provinciale UNIAT, Gerardo Defeudis – Segretario Provinciale ASSOCASA e Rosetta Signore – Segretaria UNIONE INQUILINI, è stato redatto in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017 e riguarda tutto il territorio del Comune di Foggia il quale, ai fini della determinazione dei canoni per i contratti agevolati, è stato suddiviso in quattro zone omogenee anche avvalendosi della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e tenendo presente i valori di mercato, le dotazioni infrastrutturali e le tipologie edilizie.

Novità

Il nuovo Accordo Territoriale recepisce in toto le direttive del Decreto Ministeriale 16.01.2017 e della Convenzione Nazionale e stabilisce che laddove i contratti agevolati, transitori ordinari o per le esigenze abitative degli studenti universitari, non siano assistiti dalle Organizzazioni Sindacali, debbano essere necessariamente attestati da almeno una organizzazione firmataria dell’Accordo, per usufruire delle agevolazioni fiscali.

A tal proposito va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla Pubblica Amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti normativi che economici del contratto di locazione.

“Le associazioni di categoria – dichiarano i responsabili – grazie ad un lungo e articolato lavoro, hanno voluto dare piena attuazione, anche nella Città di Foggia, alle previsioni del DM Infrastrutture del 16 gennaio 2017 in recepimento della convenzione nazionale e hanno così prodotto il nuovo accordo territoriale che sostituisce integralmente il precedente.

L’obiettivo è quello di favorire l’allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti, consentendo l’accesso alla locazione alle fasce sociali che attualmente ne sono escluse; contribuire alla risoluzione del problema “sfratti”, in particolare quelli per morosità incolpevole, promuovendo la trasformazione dei contratti in corso in nuovi contratti a canoni più sostenibili; far emergere il mercato nero ed irregolare dell’affitto“.

I firmatari, continuano “convengono sull’opportunità che l’Amministrazione Comunale divulghi e favorisca le tipologie contrattuali previste dall’Accordo Territoriale e sull’importanza che siano mantenuti i benefici fiscali e che, soprattutto, siano riconosciuti solo a coloro che applicheranno integralmente l’Accordo”.