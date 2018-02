24 milioni per le strade del Foggiano. Galasso: "Miglio ed Emiliano convochino tavolo di confronto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

”Non possiamo che essere soddisfatti per gli oltre 24 milioni di euro che il Governo ha deciso di stanziare per la viabilità della Capitanata”. A dichiararlo è Juri Galasso, segretario generale FenealUil Foggia. “Si tratta di un impegno economico consistente che può consentire di riavviare la programmazione. Ora tocca a noi stare con gli occhi aperti e sfruttare al meglio questa opportunità. A Emiliano e Miglio chiediamo di convocare subito un tavolo di confronto per aggiornare la programmazione e definire rapidamente gli interventi prioritari, anche alla luce di quel percorso comune che avevamo iniziato ad abbozzare nel corso dell’ultimo confronto a Palazzo Dogana”, conclude il segretario generale della FenealUil Foggia.