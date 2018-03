Cardoncelli con agnello e uova: un piatto protagonista nella Pasqua dei foggiani

Oggi vi proponiamo un piatto tipico della tradizione foggiana: i cardoncelli con le uova. Si tratta di un piatto tipicamente primaverile, perché il cardoncello è una verdura tipicamente primaverile. Nei mesi di marzo e aprile facile imbattersi in venditori ambulanti che propongono una verdura che è diventata essenziale nelle tavole dei foggiani durante il periodo pasquale.

Il piatto prevede come elemento essenziale anche i pezzi di carne d’agnello, il che giustifica l’alternativo nome di “spezzatino d’agnello”.

Gli ingredienti da utilizzare per quattro persone sono: 500 grammi di carne d’agnello, olio, uno spicchio d’aglio, un chilo e mezzo di cardoncelli, 4 uova e il parmigiano.

PREPARAZIONE – Per prima cosa bisogna soffriggere l’olio (almeno due o tre cucchiai) e l’aglio in una pentola. Nel frattempo, tagliare l’agnello a pezzetti, e versarlo nella pentola quando l’aglio ha assunto il colore dorato. Chi vuole, può sfumare con un po’ di vino bianco. In un altro tegame, mettere a lessare i cardoncelli (tagliati e ben lavati). Quando l’agnello è ben rosolato, si possono mettere i pomodori pelati, sale e pepe. Quando i cardoncelli sono pronti, è possibile condirli con il sugo dello spezzatino, aggiungendo formaggio, pepe e l’agnello. Mescolare il tutto con delicatezza, e aggiungere come ultimo ingrediente le uova sbattute e dell’altro formaggio; girare per far amalgamare bene il tutto e poi impiattare.