Da Lesina a Tokyo: il campione del mondo Vincenzo D’Apote porta nel Sol Levante i sapori della Capitanata

Pizzaioli in tour in Giappone. Il percorso promozionale Pizza Style School della UPTeR (Unione pizzaiuoli tradizionali e ristoratori) farà tappa a Tokyo per deliziare i palati nipponici. Per la tappa di aprile è stato scelto Vincenzo D’Apote, del ristorante ‘La Cruna’ di Lesina.

Il campione del mondo partirà alla volta della capitale giapponese proponendo una pizza con pomodoro di Capitanata, mozzarella vaccina di Capitanata, salmone norvegese, salicornia, cipolla caramellata di Tropea.

D’Apote affiancherà il direttore della UPTeR Mario Folliero: “Aver ricevuto la sua convocazione, per affiancarlo in questa nuova trasferta, è stato emozionante. Un impegno che gratifica un percorso professionale, una convocazione che rende fieri e che potrò raccontare ai miei figli. Non vedo l’ora”.