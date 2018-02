Dai quotidiani alle radio nazionali: i cuochi fuorisede foggiani fanno breccia nel cuore degli italiani

Non si arresta il successo de ‘I cuochi fuorisede’, il blog di cucina nato dall’iniziativa dei fratelli foggiani Andrea e Valentina Pietrocola. Lo scorso 12 febbraio, il blog rigorosamente made in Foggia è apparso sull’edizione online di ‘Repubblica’ in un articolo a firma di Lara De Luna, che ha subito riscosso successo e curiosità, raccogliendo oltre 2500 condivisioni. La storia di Andrea e Valentina ha avuto un’eco esponenziale, tanto da essere nominati (a loro insaputa) l’indomani mattina dal Trio Medusa su Radio Deejay.

Il tutto ha ovviamente prodotto una crescita vigorosa di visitatori sul blog (ben 15mila in un giorno) e sulle pagine social (27mila su FB e oltre 10mila su Instagram).

Ma la cassa di risonanza non è finita qui: nel corso della settimana gli chef foggiani sono stati intervistati da radio Zeta, gemella di RTL 102.5 e di nuovo su Radio Deejay nel programma ‘Gente della notte’ per parlare in diretta del loro progetto e della difficoltà che ogni ragazzo incontra quando abbandona la cucina di casa ed è costretto a cavarsela da sé.

Gli ultimi appuntamenti del mese di febbraio per i nostri giovani amici saranno la fiera dell’hobbistica ‘Mondo Creativo’ a Bologna dal 23 al 25 febbraio, dove Valentina sarà impegnata in due showcooking; ‘Innov@ttiva talk’, l’aperitivo evento di cui saranno ospiti lunedì 26 febbraio alle ore 21:00 presso l’Alibi a Foggia, e infine a TV2000 dove saranno ospiti sabato 3 marzo alle 13.30 nel programma ‘Ci vediamo da Arianna’ con Arianna Ciampoli.

E non finisce qui: perché in cantiere, per i prossimi mesi, c’è la nuova edizione dell’Atheneum tour nelle maggiori città italiane alla ricerca di giovani talenti #fuorisede. Un esperimento sociale che porterà i nostri ragazzi a capire come si alimenta, durante le pause pranzo, uno studente 3.0 in modo da aiutarlo nel caso qualcosa non funzioni. Tantissime belle novità quindi aspettano questi ragazzi di cui sentiremo parlare. Loro si dichiarano felici e soddisfatti del loro percorso e ora sognano un programma tutto loro, una striscia pomeridiana in cui dispensare consigli e ricette economiche e Smart per studenti e lavoratori fuori sede, proprio come suggerito dal Trio Medusa nel loro programma.