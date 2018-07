Ancora un assalto alla BCC di San Giovanni Rotondo: salta in aria il bancomat di Zapponeta

Ancora un assalto a bancomat, nel Foggiano. Questa volta è successo a Zapponeta, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della Banca del Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo.

Il fatto è successo intorno alle 5 del mattino: i malviventi hanno utilizzato la tecnica della "marmotta" per inserire l'esplosivo nella fessura del bancomat per divellere la cassa. Nonostante il "botto", i malviventi non sono riusciti a mettere le mani sull'incasso e sono fuggiti a mani vuote. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso dell'istituto di credito, nelle quali si vedrebbero i malviventi in azione, tutti incappucciati. Non si esclude che ad agire siano state le stesse persone che, due notti fa, hanno fatto esplodere il bancomat - sempre della BCC - di Foce Varano, frazione di Ischitella.

Gallery