Addio a Fabbrini, persona "colta e raffinata". Landella: "Ha tenuto viva la tradizione foggiana della pratica musicale"

Il sindaco di Foggia esprime "il più profondo cordoglio" per la morte di Vittorio Fabbrini. "Con lui scompare non solo un rappresentante del mondo culturale foggiano, che si è molto speso per la divulgazione della musica di qualità nel nostro territorio, ma anche un commerciante colto e raffinato che ha operato per tenere viva la grande tradizione foggiana della pratica musicale"

Condoglianze da parte di Franco Landella alla famiglia e anche all'associazione Daunia Classica, della quale Vittorio Fabbrini era stato tra i soci fondatori e tra i più attivi animatori.