Il foggiano Vito Di Giorgio giura da procuratore aggiunto di Messina

Nominato dal plenum del CSM poco meno di un mese fa, da questa mattina il foggiano Vito Di Giorgio è ufficialmente il nuovo procuratore aggiunto della Procura di Messina. Il giuramento del magistrato è avvenuto della cerimonia di insediamento.

49 anni, si legge su MessinaOra che "da sostituto procuratore si è occupato delle principali inchieste di economia, riciclaggio, usura e affari in città e in provincia. Ha curato le principali inchieste sulla mafia a Barcellona e sui “colletti bianchi”.

E anche oggi non ha voluto dimenticare il collega che lo ha affiancato spesso in questi anni, Angelo Cavallo. “Con Angelo abbiamo fatto un percorso comune – ha detto Di Giorgio – siamo arrivati lo stesso giorno (il 10 novembre 1998), abbiamo fatto 10 anni nella procura ordinaria per poi entrare nello stesso giorno nella Dda (12 gennaio 2009) e lo stesso giorno adesso lasciamo il posto di sostituto procuratore. Abbiamo vissuto gomito a gomito, ci siamo divisi anche il sonno, anni bellissimi e difficili. Che ci hanno fatto crescere. La sua presenza mi ha migliorato”. “Nell’immaginario collettivo siamo la stessa persona”. E ha concluso, “da procuratore aggiunto continuerò a tenere la mia porta aperta a tutti”.