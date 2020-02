Morto per via di un tumore aggressivo, l'immenso dolore della moglie Livia: oggi l'ultimo saluto a Vito

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 presso la parrocchia della Sacra Famiglia di San Severo i funerali di Vito D'Argento, il giovane padre di due figli morto dopo una difficile battaglia durata oltre un anno contro un carcinoma squamocellulare, un tumore aggressivo mandibolare e alla laringe.

L'estate scorsa la moglie Livia aveva avviato una raccolta fondi, 'Tutti uniti per Vito', che sarebbe servita a sostenere le spese per le cure del marito. "Buongiorno a tutti, con immenso dolore vi comunico che in tarda mattinata Vito verrà chiuso,e per chi vuole dargli l'ultimo saluto, la salma si trova nella saletta della Sacra Famiglia, mentre i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella stessa chiesa", il post su Facebook di Livia.