VIDEO | Conte 'numero uno': Volturara Appula celebra il 'suo' premier

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Alla fine il tanto atteso ritorno nel piccolo comune che gli ha dato i natali c'è stato. Giuseppe Conte ha chiuso a Volturara Appula la tre giorni di visite istituzionali cominciata a San Giovanni Rotondo in occasione delle celebrazioni in onore di Padre Pio.

Visibilmente commosso il presidente del Consiglio ha ripercorso gli anni trascorsi da bambino nel piccolo centro dei Monti Dauni: "Qui mi sento in famiglia. Volturara è un piccolo grande paese. Piccolo per la realtà del numero di abitanti, purtroppo è da tempo che Volturara soffre l’emigrazione, è difficile trattenere i giovani. Quei pochi che hanno deciso di restare qui li guardo con grande ammirazione. Ma è un grande paese con una plurisecolare tradizione vescovile. Anche nei ricordi di mia nonna c’erano sempre questi richiami a una grande tradizione. E’ un paese che ha un senso di orgoglio profondo".

"Questo riconoscimento mi onora tantissimo - ha proseguito Conte -. Ogniqualvolta mi hanno chiesto dove sono nato, avrei potuto semplificare dicendo di essere nato a Foggia, invece no. Sono nato a Volturara Appula, sono stato sempre orgogliosissimo e continuerò a esserlo. Vi porto nel cuore, questi sono luoghi per me della infanzia e della mia natività che non posso mai dimenticare, anche se gli impegni mi portano lontano”.