Il premier Conte torna a casa, per San Pio e per l'omaggio di Volturara: in esclusiva il programma della visita

Inizia a delinearsi il programma della visita che il primo ministro Giuseppe Conte effettuerà i prossimi 22 e 23 settembre in provincia di Foggia, sua terra d’origine. Il premier, lo ricordiamo, era atteso in Capitanata lo scorso 15 agosto, dove era tutto pronto per il conferimento della cittadinanza onoraria a Volturara Appula, dove è nato; evento rimandato a causa dei tragici fatti di Genova.

Conte sarà, quindi, a San Giovanni Rotondo in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dal “beato transito” di San Pio, ovvero la sua morte terrena. In attesa del ‘sigillo’ dell’ufficialità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, iniziano a trapelare indiscrezioni sulle visite e gli appuntamenti, pubblici e privati, segnati sulla agenda del capo del governo.

Conte sarà a San Giovanni Rotondo il 22 settembre, dove alle 17 visiterà il centro di riabilitazione della fondazione “Gli Angeli di Padre Pio”; a seguire, si recherà in visita privata a Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale voluto e realizzato dal santo delle stimmate. A partire dalle 23, il premier parteciperà alla veglia notturna per i 50 anni dalla morte del santo di Pietrelcina, che si terrà sul sagrato della chiesa progettata da Renzo Piano.

Il 23 settembre, Conte presenzierà alla presentazione dell’annullo filatelico dedicato alla ricorrenza e riceverà il primo francobollo. Alle 11, sempre nella chiesa nuova di San Pio, si terrà la santa messa officiata dal cardinale Bassetti, alla quale - stando ad indiscrezioni - dovrebbero partecipare anche i due vice-premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nel pomeriggio (l’orario è ancora da definire), appuntamento a Volturara Appula dove l’amministrazione comunale gli conferirà la cittadinanza onoraria.