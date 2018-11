VIDEO | "Ho sofferto tantissimo, ma ho trovato la forza di ribellarmi e di denunciare"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La donna, resa completamente irriconoscibile e con il volto coperto da una maschera, ha indossato paio di “scarpette bianche”, quelle che l’osservatorio per le politiche sociali, la famiglia e la sicurezza, (Ops) sta promuovendo a livello nazionale attraverso il suo presidente Giuseppe Pierro, per identificarvi in esse ogni donna vittima di violenza salvata, accanto alle più note “scarpette rosse”. La testimonianza è stata fortemente voluta dall’associazione culturale e benefica 'Divine del Sud'