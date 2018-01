Foggiano vince 1,2 mln alla Lotteria Italia, ma se ne accorge troppo tardi: non può più incassarli

Era il 6 gennaio 2010 e su Rai 1 l'allora presidente del comitato giochi Valeria Vinci Orlando, durante la trasmissione condotta da Elisa Isoardi, comunicava i sei biglietti vincenti della categoria 1, tra questi anche il vincente F642985 venduto ad Ascoli Satriano in provincia di Foggia, che si aggiudicava il quarto premio da 1,2 milioni di euro.

A vincerlo fu Gino, peccato però che l’attuale impiegato alle poste di Verona ma originario della città dei Grifoni, dove durante le festività natalizie del 2009 aveva acquistato il biglietto in una piccola tabaccheria della città foggiana, se n’è accorto troppo tardi, oltre i cinque anni, limite massimo di riscossione dal giorno dell’estrazione.

Che beffa per il 40enne che come racconta oggi il Gazzettino, ha ritrovato quel biglietto mettendo ordine tra le sue cose. Ora Gino decide di affidarsi alla Fondazione Italiana Risparmiatori per agire legalmente contro Lotteria Italia e Monopoli di Stato.