La fortuna bacia San Giovanni Rotondo: centrato un '5' al SuperEnalotto da 58mila euro

La fortuna bacia San Giovanni Rotondo, dove è stato centrato un '5' al SuperEnalotto da 58.949 euro. La vincita è stata registrata la scorso martedì, 30 aprile, presso il punto vendita Sisal Edicola Merlino, situato in via Foggia 112. Intanto, il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere, attestandosi a 145.200.000 euro, disponibili per il prossimo concorso di giovedì 2 maggio.