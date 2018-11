Da villa dei Lanza a 'Uliveto per Foggia': ecco la nuova vita della striscia di terreno confiscata al clan

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nel giorno del 26esimo anniversario dell'omicidio di Giovanni Panunzio, Dimitri Lioi, presidente dell'associazione che porta il suo nome, fa sapere che un bene sequestrato il 6 luglio 2019 ai Lanza di Foggia, ovvero la villa di via delle Orchidee al Salice, verrà utilizzata per il progetto 'Un uliveto per Foggia' di cui il Comune è capofila, nell'ambito dei cantieri di antimafia sociale: "E' un bene destinato alla pubblica utilità a livello formativo".