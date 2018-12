E' il giorno della Viglia, foggiani pronti ad invadere il centro: ecco la mappa interattiva delle strade chiuse al traffico

Quella di Foggia non è una vigilia qualunque, ma la Vigilia di Natale delle vigile in provincia di Foggia. Migliaia di foggiani invaderanno il centro città per completare gli acquisti, brindare con gli amici e festeggiare tra una pietanza di Libando e un concertino qua e là.

Per agevolare i cittadini che si sposteranno in centtro, la polizia locale ha pubblicato la mappa interattiva con l'elenco delle strade chiuse, oltre a quelle della zona di Piazza Cesare Battisti e Piazza Purgatorio dalla edizione natalizia del festival del cibo di strada.

Misure particolarmente restrittive e transito autorizzato esclusivamente ad eventuali mezzi di soccorso e veicoli di polizia (qui i dettagli)