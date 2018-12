Foggia si prepara a festeggiare la vigilia: centro chiuso al traffico, le indicazioni per evitare rallentamenti e blocchi

In considerazione delle manifestazioni del 24 dicembre organizzate dalla amministrazione comunale che interesseranno l’intero centro cittadino, si è resa necessaria l’interdizione integrale al traffico veicolare di un’area molto ampia della rete viaria urbana. Ciò anche in considerazione delle misure da attuare in materia di safety e security, secondo la valutazione formulata dall’Ente, in conformità con i modelli organizzativi previsti dalle vigenti linee guida ministeriali.

Pertanto, oltre alla chiusura al traffico della zona di Piazza Cesare Battisti e Piazza Purgatorio, già interessate a partire dal 21 dicembre dall’evento “Libando a Natale”, dalle 9 alle 21 del 24 dicembre sarà attuata un’ampia chiusura al traffico veicolare del centro, con misure particolarmente restrittive e transito autorizzato esclusivamente ad eventuali mezzi di soccorso e veicoli di polizia.

Le strade interdette sono Via Diomede – Piazza U. Giordano - C.so Cairoli – Via S. Maria della Neve - Via la Greca – Via G. Oberdan – Vico al Piano – Vico Teatro - C.so G. Garibaldi (tratto compreso tra Via G. Oberdan e Via Polare) – Via Dante - C.so Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra Via G. Oberdan e Via Arpi) - Via Arpi (tratto compreso tra Via G. Ricciardi e Via della Repubblica) - P.zza Federico II - P.zza XX Settembre – Via San Lorenzo – Via Valentini Vista Franco – Piazza G. Marconi – Piazza C. Battisti – Via Duomo – Via Cimaglia – Piazza del Lago – Piazza de Sanctis – Via Bruno – Vico del Tesoro, oltre a Via Lanza e C.so Vittorio Emanuele (tratto compreso da Via Diomede a C.so Garibaldi (già Aree Pedonali Urbane).

Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata in caso di inottemperanza, nelle seguenti vie: Piazza U. Giordano – Via S. M. della Neve - C.so B. Cairoli – C.so G. Garibaldi (tratto compreso tra Via Dante A. e P.zza XX Settembre) Piazza G. Marconi – Via Dante A. – Via Valentini Vista Franco – Largo degli Scopari – Via Duomo – Piazza De Sanctis – Piazza del Lago – P.zza Federico II – P.zza XX Settembre;

Saranno, altresì, istituiti temporaneamente, (In Via M. Angiolillo, in Via G. Matteotti e nel parcheggio “La Maddalena”, nelle vicinanze delle aree interdette) stalli di sosta riservati ai diversamente abili in sostituzione di quelli insistenti nell’area interdetta. In definitiva sarà percorribile l’“anello” viario costituente il perimetro dell’area chiusa al traffico lungo il quale, tuttavia, non può escludersi la presenza di forti rallentamenti e blocchi della circolazione in presenza di intensi flussi veicolari.

Si consiglia, pertanto, di fare uso del mezzo privato in avvicinamento alle zone centrali solo ove ciò risulti indispensabile prediligendo la percorrenza delle aree limitrofe a piedi per fruire in condizioni di tranquillità ed in armonia nello spirito del periodo delle festività delle manifestazioni previste. E’ particolarmente sconsigliata, per quanto non interdetta, la percorrenza di Via Della Repubblica, di Via Torelli, e di C.so Garibaldi (in direzione centro)

I veicoli potranno essere lasciati in sosta gratuita, considerata la giornata domenicale, fino alla capienza degli stalli presenti nelle vie e traverse della Stazione Ferroviaria, Via Manfredi, Via Galliani, Piazza Aldo Moro, Corso Giannone, Corso Roma, Via S. Alfonso M. Dè Liguori, Via Vittime Civili ecc. Oppure potranno essere utilizzati i parcheggi a pagamento Zuretti, e V. Russo, fino alla capienza consentita. La cittadinanza è invitata a seguire le indicazioni degli organi di polizia presenti a presidio delle aree interdette.