Terremoto in Albania, ci sono morti e feriti. I vigili del fuoco di Foggia in partenza per Durazzo: pronti ad aiutare

La 'colonna mobile' dei vigili del fuoco di Foggia è partita, questo pomeriggio, dal comando provinciale di via Fraticelli in direzione Albania.

Gli uomini del 115 foggiano - cinque vigili del fuoco e il funzionano tecnico che si occuperà delle verifiche strutturali sugli edifici - raggiungeranno a breve i luoghi del grave terremoto che, la scorsa notte, ha colpito la costa albanese settentrionale, nella zona tra Shijak e Durazzo.

La scossa ha provocato crolli, feriti e vittime in un numero non ancora precisato. Al momento si scava tra le macerie. Da tutta la Puglia si stanno mobilitando vigili del fuoco, volontari dell Protezione Civile e della Croce Rossa per raggiungere le zone terremotate.