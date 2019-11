E' quasi fatta, entro la fine dell'anno nascerà un distaccamento dei vigili del fuoco nel cuore del Gargano

Entro la fine dell'anno verrà istituito il distaccamento dei vigili del fuoco a San Giovanni Rotondo e Monopoli, contestualmente quello di Barletta verrà trasformato in sede di comando provinciale mentre verranno potenziati quelli di Maglie, Manduria e Corato. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico e presidente del comitato permanente della Protezione Civile pugliese, Ruggiero Mennea: "Questo anche grazie al grande lavoro realizzato dai vigili del fuoco in collaborazione con la Protezione civile per il piano antincendio e grazie alla nostra azione incessante presso il Ministero dell’Interno".

Mennea prosegue: “In questo modo, si rafforza ulteriormente la logistica di tutta l’articolazione del sistema di Protezione civile che, insieme ai vigili del fuoco, rappresenta la spina dorsale di tutta l’attività di intervento e prevenzione della struttura governativa. Ringrazio il Governo per l’attenzione riservata alla Puglia, che è una regione frontaliera, con affaccio su Adriatico e Mediterraneo, ed esposta a diversi tipi di rischio. Il nostro intento è continuare su questa strada, offrendo ai pugliesi una tutela maggiore sia del territorio che delle persone. Non smetteremo mai di essere grati ai vigili del fuoco che operano senza mai risparmiarsi per tutelare la nostra bellissima regione e la vita dei pugliesi" conclude il consigliere regionale.