Agguato a Vieste, 25enne ferito a colpi di pistola in zona porto: è grave

Agguato a Vieste, sul Gargano, dove nella tarda serata, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in via Tripoli, all'indirizzo di un giovane del posto, Antonio Fabbiano, classe 1993. Il giovane, stando alle prime informazioni raccolte, è rimasto ferito al torace e all'addome. Le sue condizioni sono serie: è stato trasportato a San Giovanni Rotondo, all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Sul posto, i carabinieri incaricati delle indagini del caso. Al momento, non si esclude che l'episodio possa essere l'ultimo atto della guerra di mala in atto sul Gargano.