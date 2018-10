Malore per il cuoco della Costa Luminosa: nave 'dirottata' a Vieste per velocizzare il soccorso

Malore in mare per il cuoco della nave da crociera Costa Luminosa; imbarcazione dirottata su Vieste per permettere lo sbarco immediato del paziente. E' accaduto alle 13:20 di ieri, 5 ottobre, quando è giunta la richiesta di evacuazione medica dalla Costa Luminosa alla Sala Operativa della Guardia Costiera: uno degli uomini dell’equipaggio, infatti, aveva bisogno di cure più specialistiche rispetto a quelle che può fornire il servizio sanitario di bordo.

Pertanto, il medico di bordo e il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) hanno concertato lo sbarco del marittimo affinché potesse ricevere cure specifiche in una struttura ospedaliera. La Costa Luminosa, partita dalla Grecia e diretta a Venezia, ha quindi deviato la propria rotta a circa 15 miglia nautiche a sud di Vieste puntando verso questa località per velocizzare l’azione di soccorso. Ad una distanza di circa 2 miglia nautiche dal porto è avvenuto il trasbordo del paziente, il cuoco di bordo, sulla motovedetta CP880 della Guardia Costiera. Condotto a terra gli uomini della Guardia Costiera hanno affidato il cuoco al personale del Servizio Sanitario Nazionale 118 che l’ha trasportato all'ospedale di Manfredonia.