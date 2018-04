Avaria al motore, imbarcazione soccorsa a largo di Vieste: salvi tre turisti austriaci

Il rientro da una crociera lungo la costa croata si è trasformato in un incubo per gli occupanti di un’imbarcazione a vela di bandiera austriaca lunga 15 metri, tratti in salvo dagli uomini della Guardia Costiera a 8 miglia dalla costa di Vieste.

L’unità in questione, con tre persone a bordo, era pericolosamente spinta alla deriva: mentre si trovava nelle acque a Nord di Vieste, infatti, l'imbarcazione ha subito un blocco ai motori a causa di una grave avaria. Nonostante la possibilità di impiegare le vele di bordo, le ottimali condizioni di mare e di vento presenti in zona, in questo caso, non hanno giocato un ruolo a favore per un possibile un rientro in porto in autonomia. In tale situazione, il comandante dell’imbarcazione ha chiesto aiuto via cellulare ad un locale approdo turistico, il quale, non avendo un mezzo nautico idoneo all’eventuale rimorchio di un’unità di tali dimensioni, ha inoltrato immediatamente la richiesta di soccorso all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste. In pochi minuti la motovedetta CP880 ha individuato il veliero in panne e gli ha prestato la dovuta assistenza per un rientro in porto in sicurezza.