Ubriachi al volante, raffica di multe (e patenti ritirate) sul Gargano

Stretta sui controlli alla viabilità sulle strade del Gargano. Obiettivo della polizia stradale è garantire la sicurezza degli utenti della strada limitando (e multando) tutto ciò che possa creare disagi e pericoli: dall'uso del cellulare alla guida al consumo di alcol o stupefacenti.

Negli ultimi due week-end, infatti, al fine di rendere più incisiva l’azione di prevenzione e contrasto dei comportamenti più pericolosi, sono state incrementate le verifiche sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti delle auto in transito. In particolare, gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Vieste hanno proceduto al controllo di 270 veicoli e 295 persone, nonchè alla contestazione di 135 violazioni al Codice della Strada che hanno determinato la decurtazione di 185 punti dalle patenti di guida.

Con l’impiego di precursori per lo “screening” veloce dei conducenti per verificare la positività derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti e con l’utilizzo di etilometri, per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica, due automobilisti sono stati sottoposti ad accertamenti preliminari con precursore che davano esito positivo. In seguito al successivo controllo, con apparecchiatura etilometro, risultavano tassi alcolemici di 0,98 e 1,33 grammi per litro. Nei loro confronti, quindi, si è proceduto al ritiro della patente di guida ed al deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Per altri 3 soggetti, sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 , oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 531,00 a euro 2.125,00 si è proceduto alla sospensione della patente di guida. Ritirate, inoltre, 3 patenti di guida, 5 carte di circolazione e sottoposti a sequestro 5 veicoli privi di assicurazione; denunciata, inoltre, una persona per il reato di favoreggiamento. Rilevate e punite le violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta e utilizzo del telefono cellulare durante la guida.