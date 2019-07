Cane e gattino in difficoltà, intervengono i volontari della Protezione Civile Pegaso: lieto fine a Vieste

Due salvataggi sono stati effettuati nei giorni scorsi dai Volontari della Protezione Civile Pegaso di Vieste: un cane caduto in un fosso e un gattino rimasto bloccato su un muro di contenimento.

Il cane dopo essere stato recuperato è stato restituito al suo proprietario, mentre il gattino dopo il recupero, avvenuto tra gli applausi dei passanti, è stato adottato dal cittadino che lo aveva notato in difficoltà e che aveva allertato i soccorsi.

Una storia a lieto fine per entrambi gli animali. La Protezione Civile Pegaso fa parte della Task Force del progetto Zero cani in canile adottato dal Comune di Vieste e che grazie ad un lavoro di squadra tra volontari e forze dell'ordine permette a tutti gli animali, fauna selvatica compresa, di avere il supporto più idoneo e per quelli feriti di essere soccorsi in tempi brevissimi.