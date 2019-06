Il Gargano e Vieste su Rai 1, in prima serata con Lorella Cuccarini e 'Linea Verde Gran Tour'

Le telecamere di Linea Verde arrivano sul Gargano. E lo faranno in grande stile, per uno dei quattro appuntamenti previsti per il nuovo format ‘Linea Verde Gran Tour’, che porterà il consolidato programma nella prima tv di Rai 1.

A raccontare le bellezze del nostro Gargano, accanto a Federico Quaranta ci sarà Lorella Cuccarini. Le puntata saranno registrate nelle prossime settimane e andranno in onda a partire dal 9 agosto. La puntata pugliese di Linea Verde Gran Tour partirà dal Gargano: questa sezione verrà registrata il prossimo martedì 2 luglio, nella bellissima Vieste, con i suoi trabucchi a picco sul mare, il centro storico, l’artigianato locale e la romantica leggenda di Pizzomunno. A seguire, gli speciali su Liguria, Lombardia e Sardegna.