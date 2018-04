Vieste, incendio auto in piazzale Aldo Moro: a fuoco la 'Giulietta' di un avvocato

Ancora un incendio auto, nella notte: è accaduto a Vieste, dove intorno alle 2.30, in piazzale Aldo Moro, è andata a fuoco l'autovettura - una Alfa Romeo Giulietta - di proprietà di un avvocato garganico. Le fiamme hanno distrutto la parte anteriore del mezzo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri: i militari hanno ascoltato la vittima, che ha riferito di non aver ricevuto minacce, nè ritiene di avere nemici. Indagini in corso