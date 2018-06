Incendio a Vieste, distrutta l'auto di Surano: vicino agli 'scissionisti' fu arrestato per armi e droga

A fuoco, a Vieste, l'auto di Giovanni Surano, il 34enne garganico arrestato il mese scorso dai carabinieri, perchè trovato in possesso di un vero e proprio arsenale nascosto in soffitta, composto da cinque pistole, un fucile e un fucile mitragliatore, diversi kg di stupefacente e anche una bomba artigianale del peso di due kg.

Il fatto è successo alle 2.30 circa, in via Verdi, dove l'auto - una Mercedes Classe A - era parcheggiata. Sul posto è stato necessario l'intervento dei volontari della Protezione Civile 'Pegaso', che hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Surano, ritenuto dagli inquirenti vicino al gruppo degli "scissionisti" guidato da Marco Raduano, è tornato a casa da pochi giorni, dove è ristretto in regime degli arresti domiciliari. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.