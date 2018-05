Vieste, pranzo indigesto per una troupe tedesca: mentre mangiano ladri rubano l'attrezzatura in auto

Il pranzo in un ristorante in località Molinella, a pochi km da Vieste, sarà risultato indigesto per gli operatori di una casa di produzione video tedesca impegnata nelle riprese di un documentario sulle bellezze del Gargano.

Mentre i membri della troupe erano intenti a consumare il pranzo, infatti, ignoti hanno rubato loro tutta l’attrezzatura - tra cui telecamere, computer e microfoni - lasciata incautamente in auto. La scoperta dell’avvenuto furto risale alle 15 di ieri: immediata la denuncia sporta alla Tenenza dei carabinieri. Almeno 10mila euro il valore dell’attrezzatura rubata. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei militari dell’Arma che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.