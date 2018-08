Controlli della polizia sul Gargano, trovati 2 kg di marijuana in un furgone: arrestate 3 persone vicine al clan 'Perna'

E’ di tre arresti il bilancio dell’operazione effettuata nella tarda serata di ieri a Vieste dagli agenti della Polizia del Team di investigatori, denominato “Gruppo investigativo Gargano”, composto da personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia, coadiuvato da personale della Sottosezione di Polizia Stradale di Vieste e del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale di San Severo.

In manette sono finiti Giuseppe Stramacchia, di 32 anni, Fedele Romano, di 33, e Christian Hdiouech, di 27, tutti e tre pregiudicati vicini al clan Perna, colti in flagranza di reato di detenzione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel Comune di Vieste, il personale del “Gruppo investigativo Gargano” ha effettuato una serie di controlli in alcune zone rurali della cittadina garganica.

Durante la perlustrazione di alcuni casolari siti in località Defensola e località Carabella gli operatori di Polizia hanno proceduto al controllo di un furgone modello Fiat Ducato. Tale attività ha consentito di identificare i tre soggetti, ritenuti vicini al sodalizio criminale capeggiato dal noto pregiudicato viestano Girolamo Perna, impegnato nella sanguinosa faida con lo schieramento avverso capeggiato da Marco Raduano.

Nel corso del minuzioso controllo gli operatori di Polizia, hanno rinvenuto, debitamente occultato all’interno del mezzo, un borsone in tela contenente una busta di plastica, con impressa la lettera “C.”, del peso di 2 chili, contenente marijuana, oltre ad un bilancino elettronico e materiale utile per il confezionamento.

Al termine delle formalità di rito, stante la flagranza del reato di detenzione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente, Stramacchia, Romano e Hdiouech sono stati condotti presso la Casa Circondariale di San Severo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti volti ad individuare il canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente caratterizzato dalla presenza di un vero e proprio marchio.