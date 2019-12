Paura in mare a Vieste, collisione tra due pescherecci: pronto intervento della Guardia costiera

Collisione tra due motopescherecci questa mattina a Vieste. E’ accaduto poco dopo le sei, quando alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Vieste è giunta una richiesta di sos. Attivata immediatamente l’emergenza, all’arrivo i soccorsi hanno verificato come una delle due imbarcazioni fosse seriamente danneggiata, per quanto mantenesse ancora la galleggiabilità. Acclarato che non ci fosse nessun ferito e le buone condizioni di salute delle persone a bordo, i motopesca venivano scortati verso il porto di Manfredonia fino alla baia di Vignanotica, dove li attendeva la CP263 della Guardia Costiera di Manfredonia che li avrebbe monitorati fino all’ormeggio. In questa occasione, per fortuna, a parte lo spavento e i danni subiti dalle unità, la vicenda si è conclusa bene.

Dalla Guardia costiera di Vieste si ricorda come “la partecipazione attiva dei cittadini (anche tramite il numero 1530) alle varie vicissitudini legate al mare risulta essere un ottimo contributo a preservare non solo la vita umana in mare, ma anche a proteggere l’intero ambiente marino”.