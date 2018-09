Torna in carcere il Stefano Langi, pluripregiudicato viestano specialista dei furti

I Carabinieri della Tenenza di Vieste hanno tratto in arresto il pluripregiudicato 34enne Stefano Langi, ritenuto elemento contiguo ad un locale gruppo criminale, per un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Bari, rintracciandolo e traducendolo, al termine delle attività, al carcere di Foggia.

Langi deve scontare una pena residua definitiva pari a due anni di reclusione, oltre al versamento di una somma per multa di 1.400 euro per una serie di furti e tentati furti aggravati messi in atto in quel territorio negli anni 2016 e 2017, condotta quindi ritenuta continuata.