Vieste, arrestata donna incensurata: nascondeva droga nella vetrinetta del soggiorno

I Carabinieri della Tenenza di Vieste, nel corso di un predisposto servizio volto al contrasto dello specifico fenomeno sul territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, una donna incensurata, la 38enne C. L.

Nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione i militari hanno rinvenuto occultati, all’interno di una vetrinetta nel soggiorno, undici involucri di plastica termosaldata, già preconfezionati per la vendita, contenenti 21 grammi di hashish. Poco distanti dalla sostanza, un taglierino ancora sporco della stessa sostanza, una bilancia di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento in dosi dello stesso tipo di quello con cui la sostanza era stata confezionata. Sempre nascosti, sono inoltre stati trovati 243 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio già posta in essere dalla donna.

Sostanza stupefacente, bilancino, taglierino, materiale utile al confezionamento in dosi e denaro sono quindi stati posti sotto sequestro e, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, la donna è stata dichiarata in arresto dagli uomini dell’Arma e, al termine delle formalità di rito, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.