Nascondeva arsenale in garage: la Cassazione annulla la condanna a 5 anni di reclusione

Nella giornata di ieri, 10 maggio, la seconda sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna a 5 anni di reclusione emessa nei confronti di Matteo Dies, di Vieste.

Dies venne arrestato il 20 giugno del 2015 perchè deteneva, in un box di pertinenza della sua abitazione in Vieste, numerose armi, fra cui un fucile a pompa, tre fucili semiautomatici, un fucile sovrapposto, un fucile a canna unica, una pistola cal. 45, due pistole lanciarazzi, il caricatore per un fucile mitragliatore kalashnikov e centinaia di munizioni. Recluso per due anni, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, venne condannato a 5 anni di reclusione dal Tribunale di Foggia il 26.2.2016, e la condanna venne confermata dalla Corte di Appello di Bari il 6.2.2017.

Nè i giudici foggiani, nè quelli baresi avevano inteso accogliere la tesi del suo difensore, l'avvocato Paolo D'Ambrosio, secondo cui la pena doveva essere ridotta a 3 anni e sei mesi, perchè ingiustamente il pubblico ministero avevo respinto l'istanza di patteggiamento della pena così commisurata, avanzata dall'imputato all'inizio del processo. I giudici della Corte Suprema, ieri, hanno riconosciuto l'esattezza della tesi difensiva, annullando la sentenza di condanna e rinviando il processo ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per rivalutare la pena da irrogare.