Matteo e Chiara, su Rai 1 la favola di un grande amore sbocciato tra storie di tossicodipendenza e di speranza

Domani pomeriggio su Rai 1, nel corso della puntata del programma 'Vieni da me' condotto da Caterina Balivo, andrà in onda la storia di Chiara Albanese e dell'odontotecnico 26enne di Apricena Matteo Maggio

La storia di Chiara e Matteo

27 anni di Agnone, in Molise, Chiara racconterà la storia di suo fratello Giuseppe, morto nel dicembre 2006 per overdose. Per lei e per sua madre, quel ragazzo che sognava di andare in Africa, era diventato un punto di riferimento da quando i genitori avevano deciso di separarsi. I due fratelli avevano rispettivamente 6 e 14 anni.

Sei anni fa Chiara ha deciso di raccontare la tragedia in un libro e con il ricavato delle copie vendute, si è recata in Camerun contribuendo alla costruzione di due scuole elementari e aiutando un centro di primo soccorso a procurarsi medicine contro la malaria.

Da lì in poi ha raccontato la morte del fratello nelle scuole e nelle carceri minorili. Nel 2016, sfogliando un giornale della comunità di San Patrignano, legge la storia di Matteo Maggio, del suo passato burrascoso alle prese con la cocaina, ma anche e soprattutto della sua risalita e rinascita.

Chiara decide scrivergli perché Matteo racconta di aver cominciato a far uso di droga nel 2006, lo stesso anno in cui è deceduto Giuseppe. Dopo un periodo di conoscenza, i due si fidanzano, decidono di andare a vivere insieme e mettono al mondo Alessandro.