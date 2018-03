VIDEO | Tra fede e speranza, ecco l'abbraccio del Papa ai bambini dell'Oncoematologia Pediatrica

Il servizio dal canale Youtube di TV2000 sulla visita di Papa Francesco nei luoghi di San Pio. Il momento più toccante della visita del Santo Padre, salito al terzo piano del Poliambulatorio 'Giovanni Paolo II' per far visita ai 25 bambini degenti e ai loro genitori - visibilmente emozionati - nel reparto di Oncoematologia Pediatrica. Scatta selfie, abbraccia i piccoli, parla con i genitori e scrive messaggi con dedica. Un bimbo malato di 13 anni, nelle immagini del Vatican Media trasmesse da Tv2000, si rivolge al Papa dicendo: “Voi come state ? Un giorno voglio venire a Roma” e Francesco: “Ti aspetto, organizza con i dottori, così ti faccio entrare”.