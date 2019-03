VIDEO | A Borgo Mezzanone è un'emergenza continua: via Falcone senz'acqua, 80 famiglie all'asciutto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Così, mentre nulla è cambiato sulle condizioni delle palazzine di via Borsellino (dove è in atto una grave criticità, di tipo statico e ambientale), una nuova emergenza è scoppiata per i vicini di via Falcone, dove da due gioni circa 80 famiglie sono senz'acqua. Si tratta - fanno sapere i residenti della borgata a FoggiaToday - di 70 famiglie proprietarie e di una decina sistemate lì, 21 anni fa, dal Comune di Foggia, per tamponare l'emergenza abitativa.

L'acqua, fanno sapere, è stata staccata dall'Acquedotto Pugliese a causa del mancato pagamento delle utenze. Nel pomeriggio, la Protezione Civile ha portato un carico di acqua per i residenti che, "armati" di taniche e secchi, ne hanno fatto provviste. Intanto monta la rabbia dei vicini di via Borsellino: "Passano le settimane ma qui nulla si muove. E noi continuiamo a vivere in palazzine a rischio crollo, con la fogna rotta e in grave emergenza igienico-sanitaria" | IL VIDEO