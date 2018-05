Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sta facendo il giro del web e sta provocando sgomento e indignazione il video girato ieri pomeriggio intorno alle 15 a San Nicandro Garganico e pubblicato su Facebook da Fabio P. Nelle immagini si vede chiaramente come al passaggio a livello di via Apricena, il treno delle Ferrovie del Gargano transita ma le sbarre non si abbassano. E non si accende nemmeno il lampeggiante rosso.