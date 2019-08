Sindaco dice basta, videotrappole per incastrare "gli imbecilli" che abbandonano i rifiuti: "Pubblicheremo le immagini"

Il sindaco di Apricena fa sapere di aver dato mandato agli uffici preposti (Utc e Polizia Locale) di attivare immediatamente le videotrappole per monitorare le aree di campagna dove gli incivili buttano l'immondizia.

Per il primo cittadino "è una vergogna". E ancora: "Siamo stanchi, ho chiesto tolleranza zero. Multe salate, denunce e tutto quanto previsto dalla legge. Abbiamo il 75% di raccolta differenziata, raccogliamo i rifiuti porta a porta da anni, sotto casa dei cittadini, ma ritengo inaccettabile che ci sia ancora chi, nel 2020, abbandona i rifiuti domestici. Dobbiamo con forza annientare questo fenomeno".

Antonio Potenza aggiunge: "Ringrazio l'azienda Guzzetti Gianpaolo e Stefano, che ci ha donato alcune videotrappole, l'assessore Solimando e tutti i nostri collaboratori per la solerzia nel mettere in campo questa iniziativa. Appena possibile, pur nel rispetto della privacy delle persone, pubblicheremo i primi video degli imbecilli che saranno "pescati" mentre abbandonano i rifiuti. L'ambiente è la cosa migliore che abbiamo e dobbiamo sforzarci, tutti, per consegnare ai nostri figli un futuro migliore"