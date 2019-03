Furti d'auto ed estorsioni, così a Foggia le intercettazioni della polizia diventano un corto: ecco 'Cavallo di Ritorno'

"Cavallo di ritorno", appunto, è il nome del cortometraggio di Simone Gervasio (on line il trailer) che denuncia "la pratica illegale diffusa in Italia, generalmente consistente in un’estorsione, che prevede il pagamento di un riscatto da parte di chi ha subito un furto per riottenere ciò che è stato rubato", spiega Gervasio a FoggiaToday. "Il cortometraggio raccolta la storia di Carmine, vittima di cavallo di ritorno e che, improvvisamente, si ritrova all’interno di un sistema a lui lontano. Ha tre opzioni, lasciar perdere e vedersi sottratta l’auto, presentare denuncia alle forze dell’ordine o accettare lo scambio e presentarsi al luogo". La distribuzione de "Cavallo di Ritorno" è partita lo scorso 22 marzo, con la presentazione del corto a Festival nazionali ed internazionali.

