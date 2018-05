VIDEO | Spari in via Vittime Civili: le immagini del tentato omicidio del cardiologo Correra

Nelle immagini si vedono due persone arrivare in via Vittime Civili a Foggia, con l'interno di uccidere Massimo Correra, in quel momento con il figlio minorenne, con cui scappa dopo gli spari. Gli esecutori, reclutati dal fratello del cardiologo, Maurizo Correra, si allontanano a bordo dell'auto con la quale erano arrivati. Le immagini dopo la sparatoria