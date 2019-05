VIDEO | Un rumore fortissimo, la violenta irruzione e poi la fuga: "Ho avuto una paura tremenda"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il tentato furto è avvenuto intorno alle 16.30 in via Delli Carri. Un rumore fortissimo, lo spavento e poi la corsa sul balcone per capire cosa fosse realmente accaduto: "Ho chiesto informazioni a un ragazzo e pochi istanti dopo ho visto dei soggetti scappare"

La donna ha pensato anche al peggio, ha ipotizzato finanche un'aggressione al suo compagno: "Ho avuto una paura tremenda"

A provocare quel fortissimo rumore i violenti calci sferrati dal gruppetto all'indirizzo del portone. Gang che una volta dentro avrebbe tentato di manomettere una bici elettrica.

C'erano anche soldi, un pc e una bici da corsa. "Quando abbiamo rivisto le immagini, abbiamo notato che per circa una trentina di minuti si erano appostati davanti al portone e si guardavano intorno per vedere se arrivasse qualcuno"

Preoccupata e ancora spaventata dall'accaduto, la donna riflette sulle conseguenze che l'episodio avrebbe potuto provocare: "Se mi fossi trovata io dentro cosa sarebbe successo? E se avessi avuto un'arma? "Una cosa del genere non esiste, c'è un problema di sicurezza" conclude la vittima.