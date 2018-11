VIDEO | Spacciavano alla luce del sole, Foggia chiama e la polizia risponde: "Non poteva essere più tollerato"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I cittadini del centro storico erano esasperati. Giovanissimi pusher agivano sfrontatamente dalla mattina alla sera, arrivando a consumare anche 20 cessioni di stupefacente al giorno. Le richieste dei residenti, confluite in numerosi esposti, hanno trovato una risposta nel blitz di polizia messo a segno questa mattina, in piazza Mercato, a Foggia, e che ha portato a numerosi arresti (qui i nomi) e denunce. "Si tratta dell'ennesima operazione di polizia messa a segno", spiega il questore Della Cioppa. "Da tempo monitoravamo piazza Mercato, dove avveniva una fiorente attività di spaccio. Abbiamo operato in modo chirurgico, operare in modo chirurgico per stroncare un traffico che non poteva essere tollerato" | IL VIDEO