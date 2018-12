Il siparietto tra la signora foggiana ed Emiliano: "Perché siamo gli ultimi?". Landella: "Guardi che siamo risaliti grazie a me"

Nel giorno della posa della prima pietra degli otto alloggi di residenza pubblica in via Confalonieri, una signora fotografa la situazione di Foggia e chiede ad Emiliano una sforzo in più. Landella le ricorda che non siamo più tra le ultimissime città: "Signora siamo risaliti grazie a me"