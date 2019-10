Cantine sabotate nel Foggiano, lo sfogo delle vittime: "Non immaginavamo tanta cattiveria"

"La verità prima o poi uscirà fuori. Cercheremo di andare avanti, grazie alla forza che ci viene dalla solidarietà della gente". Cerca di guardare al futuro, Lucio Pistillo, direttore della Cooperativa 'Antica Cantina' di San Severo. La sua attività ha subito un danno da oltre 1 milione e mezzo di euro, a causa del sabotaggio di silos e dello sversamento di migliaia di litri di vino.

Stessa sorte patita anche dalla cantina 'Torre Vini' di Torremaggiore, e oggi fa la sua conta dei danni. Quanto accaduto nei giorni scorsi è stato un vero e proprio uno sfregio all'economia del Tavoliere: "Non immaginavamo tanta cattiveria. Qui nessuno si è arricchito con questo gesto. E' stato fatto solo un danno. E' stata cattiveria pura", conclude Pistillo.

Insieme a lui, anche Gaetano Sebastiani, titolare di 'Torre Vini': "Non ho mai subito questi affronti, nel passato. Oggi non saprei dire cosa sta succendo, se si tratti di concorrenza sleale o meno". Insieme alle associazioni di categoria e ai sindaci dei comuni colpiti, i due imprenditori hanno partecipato al tavolo tecnico convocato in Prefettura, portando a casa la promessa di maggiori controlli delle forze di polizia nei campi, soprattutto in concomitanza con la campagna olearia, per evitare danneggiamenti e sabotaggi anche in quel settore" | VIDEO