VIDEO | Nel casolare "spuntano" 5 kg di droga, una pistola e munizioni a non finire: nei guai 37enne

In modo particolare, le attività dei carabinieri si sono concentrate su Serracapriola e Torremaggiore. E proprio in questi comuni, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, all'esito di mirati servizi di osservazione e pedinamento, i militari hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e di una pistola illegalmente detenuta il 37enne Antonio Cistone, censurato di Torremaggiore.

I carabinieri, infatti, nel corso di una prolungata perquisizione, che si è estesa dall'abitazione dell'interessato, dove erano stati trovati due grammi di cocaina, all'azienda agricola di famiglia, in località Laccio di Volpe di Serracapriola, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro cinque chilogrammi di marijuana e una bilancia elettronica, una pistola calibro 7,65 Beretta, completa di caricatore con otto cartucce, risultata rubata nel dicembre del 1986 e e 524 cartucce per fucile calibro 12 e 30.

Ancora, i militari hanno recuperato un trattore agricolo Landini, poi restituito al proprietario che ne aveva denunciato il furto presso la Stazione Carabinieri di San Severo l’11 febbraio 2004 e 5 coppie di targhe la cui esatta provenienza è in corso di accertamento. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Foggia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, alla quale altre tre persone, che erano nella disponibilità di tutto il materiale sequestrato, ad eccezione dello stupefacente, sono state denunciate.