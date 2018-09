VIDEO | Schiamazzi notturni alla 'Mezza Luna'? "Basta la presenza di una pattuglia per riportare ordine"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"A volte basta davvero poco per ristabilire ordine e civiltà": ne sono convinti i residenti di piazza De Gasperi, a Foggia, che ogni notte fanno i conti con i giovani della cosiddetta 'Mezza Luna' (tra via Ruggiero Grieco e piazza padre Pio). La piazza, infatti, è luogo di ritrovo di chiassose comitive di ragazzi che, con schiamazzi e gozzoviglie fino all'alba, rendono impossibile la vita di chi, in quella piazza, vi ci abita ma viene quotidianamente privato del sonno.

"Questa volta - scrivono i residenti - vorremmo mettere in risalto l'intervento delle forze dell'ordine: è bastata la presenza della pattuglia della polizia per ristabilire la civiltà". Il video in allegato è stato girato alle 3.30 e basta ascoltare l'audio per capire il disagio dei residenti. Poco dopo è arrivata la polizia: la pattuglia si è trattenuta fino alle 4:45 aspettando che andassero via. "Notate come, con la presenza della polizia, in zona si sentono anche le cicale!", rimarcano i residenti. "Basterebbe un vero controllo del territorio continuo, nei punti nevralgici della città, per dare quel senso di tranquillità e di sicurezza ai suoi cittadini".