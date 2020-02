San Severo, a fuoco l'auto del consigliere Carafa: le telecamere immortalano l'autore dell'intimidazione

Intimidazione in pieno giorno. La telecamera che punta su via Giotto, a San Severo, segna le ore 14.14 di domenica due febbraio. E' in quel momento che si vede un uomo incappucciato, procedere a piedi lungo la via, versare del liquido infiammabile su un'auto e poi appiccare il fuoco.

L'auto è quella del consigliere comunale di San Severo Antonio Carafa, della lista civica Liberi e Forti. L'intera sequenza - una manciata di secondi o poco più - è stata ripresa da una telecamere posizionata in zona. Le immagini sono all'attenzione dei carabinieri, che indagano sul caso.

Un grave atto intimidatorio, messo a segno a poche ore dall'incontro, tenutosi ieri mattina, nel Teatro Verdi, sui presidi civili antimafia per contrastare la criminalità. Carafa, di professione geometra, è consigliere comunale da 12 anni. Eletto con l'Udc prima di passare alla civica Liberi e Forti, non ha mai avuto problemi o scontri, nè per la sua attività professionale, nè per quella politica | IL VIDEO