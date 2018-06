VIDEO | Dal palco 7 appare una figura evanescente: ecco il "fantasma" del Teatro Verdi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Suggestione, effetto ottico o semplice svista. Sta di fatto che chi lavora nel Teatro Verdi di San Severo giura che quella figura che si aggira sul palchetto, non possa essere una persona, dato che chi era presente nel teatro in quel momento era da tutt’altra parte. Sta di fatto che le telecamere di videosorveglianza hanno catturato quello che, a dire di chi ci lavora da anni li dentro, non sarebbe neanche la prima volta che “qualcosa di strano” accade tra i corridoi. Tutto è nato la mattina del 27 giugno, quando i dipendenti del teatro comunale della cittadina dell’alto tavoliere, per puro caso, hanno rivisto le registrazioni della sera precedente e hanno subito notato questa figura che appariva su di un palchetto. Quattro persone, in quel momento popolavano il teatro e nessuna doveva stare li. | IL VIDEO